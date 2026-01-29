Roban a Policía su Auto Mientras Trabajaba en CEPOL Norte en León

Un elemento de la Policía Municipal de León, Guanajuato, fue víctima de un robo, cuando salía de trabajar de las instalaciones de CEPOL Norte y al llegar al estacionamiento, notó que amantes de lo ajeno, se habían llevado su auto.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

De acuerdo a información brindada por la Secretaria de Seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando el policía municipal, había terminado su jornada laboral.

Al salir rumbo al estacionamiento, el cual está a un costado de las instalaciones de la comandancia, se dio cuenta de que su vehículo no estaba en el lugar donde lo había dejado, por lo que reportó los hechos.

Y es que de acuerdo a lo comentado por el mismo policía, él llegó y estacionó su coche como normalmente lo hacía, tratándose de un vehículo Tsuru Blanco, pero al salir de su trabajo, nunca pensó que ya no lo encontraría.

Tras lo ocurrido, el elemento de la Policía Municipal, reportó los hechos, por lo que varios compañeros llegaron al lugar y comenzaron a investigar usando las cámaras del C4, pero solo pudieron ver como el auto estaba en circulación.

Hasta el momento no hay detenidos tras robar el auto a un policía

Sorprendido por lo ocurrido, el elemento de Seguridad tuvo también que interponer una denuncia de lo ocurrido, esperando que su auto pueda ser encontrado con las características brindadas a los encargados.

Por su parte, los elementos de Seguridad de CEPOL Norte han intensificado los operativos de la zona, con la finalidad de que vuelvan a ser víctima de los ladrones, pues nunca pensaron que les robarían a un lado de las instalaciones.



Historias recomendadas:

NLD