Agricultores Tienen Cuatro Días Bloqueando la Carretera Pénjamo-Santa Ana Pacueco en Guanajuato

El bloqueo en la carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco en Guanajuato, continúa por parte de grupos de agricultores que buscan un acuerdo con autoridades federales.

Desde el pasado lunes 24 de noviembre a las 12:00 del mediodía agricultores y transportistas tomaron la carretera a la altura de la comunidad de Laguna Larga de Cortez.

Campesinos se reunirán hoy con autoridades federales

El bloqueo de la carretera es por la petición de los agricultores para contar con precios justos para sus cosechas, por la posible implementación de la Ley de Aguas Nacionales.

Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades federales, por lo que la carretera seguirá bloqueada.

Se espera que durante el día se cuente con distintas reuniones para tratar de resolver la situación y así no seguir afectando a cientos de automovilistas.

Bloqueo a causado filas de autos varados por 25 kilómetros

Hasta aproximadamente las 8:00 de la mañana se registraba una fila de automóviles varados de 25 kilómetros.

Por el momento esta carretera Pénjamo - Santa Ana Pacueco permanecerá bloqueada con camionetas y camiones de los agricultores guanajuatenses.

Información de Alexis Espinoza

JIPV