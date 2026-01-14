Empleados de Una Fábrica de Zapatos que se Quemó en León, Están Preocupados por su Trabajo

Trabajadores de la fábrica de calzado que se quemó la mañana del martes, en León, lamentaron la situación debido a que se van a quedar sin empleo.

Una mujer que se encargaba del aseo desde hace 7 años no soportó el llanto y comenzó a llorar al ver lo que estaba pasando.

Trabajadores lamentan que se quedarán sin empleo

“Lloramos por nuestra fábrica, nos vamos a quedar sin trabajo ahorita, todavía no nos dicen nada, que hasta nuevo aviso”, comentó la señora.

“Yo llegué desde las 7:30 y no nos dejaron pasar, nosotras asustadas, tristes… nos pasamos a barrer un agua, pero ya no nos dejaron meter hasta acá”, agregó.

Autoridades del Consejo Coordinador Empresarial esperan que la fábrica abra pronto

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial de León espera que la fábrica reanude sus actividades lo antes posible.

“Es una tragedia esto de un incendio, sabemos que no hubo lesionados, eso es lo más importante, primero la vida de las personas, y bueno, lo material cuesta mucho trabajo hacerlo, pero eso se puede recuperar, las vidas no. Esperemos que pronto se puedan reincorporar y empezar a trabajar para que las personas puedan preservar sus fuentes de empleo”, dijo Roberto Novoa Toscano , Presidente del CCEL.

El empresario dijo que se pondrán en comunicación con los directivos de la empresa y lamentó los hechos.

Redacción N+

JIPV