Localizan Tres Cuerpos con Presuntos Signos de Violencia en Guanajuato; Esto se Sabe
N+
Los restos humanos de tres personas fueron localizados en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Barrón en Salamanca, Guanajuato.
COMPARTE:
La mañana del pasado miércoles 19 de noviembre se realizó el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un camino que conduce a la comunidad de Barrón en Salamanca, Guanajuato.
Campesinos encuentran cuerpos abandonados en sus sembradíos
Fueron campesinos quienes señalaron que cuando se disponían a comenzar a trabajar se encontraron con los cuerpos tirados.
De inmediato los agricultores llamaron a las autoridades al número de emergencia 911, para denunciar el hallazgo y brindarles la zona exacta.
Minutos después, elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar.
Los cuerpos presentaban signos de violencia e impactos de bala
Policías estatales y municipales acordonaron y aseguraron el área para que se pudieran llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Los cuerpos presentaban signos de violencia e impactos de disparos por arma de fuego.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de las indagatorias para abrir una carpeta de investigación.
Te podría interesar: Explosión Causa Pérdida Total de Una Camioneta en Irapuato, Guanajuato
Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantaron y trasladaron los cuerpos a las instalaciones en Guanajuato, Capital para practicarles la autopsia de ley.
Historias recomendadas:
-
Mesera es Herida a Balazos por Cliente que se Negó a Pagar la Cuenta en Irapuato
-
Muere Hombre y Quedan Dos Lesionados en Una Riña en León, Guanajuato
-
Abandonan Cuerpo Sin Vida en el Mayorazgo en León y Moviliza a la Policía
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV