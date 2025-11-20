Inicio Bajio Localizan Tres Cuerpos con Presuntos Signos de Violencia en Guanajuato; Esto se Sabe

Localizan Tres Cuerpos con Presuntos Signos de Violencia en Guanajuato; Esto se Sabe

Los restos humanos de tres personas fueron localizados en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Barrón en Salamanca, Guanajuato.

Tres Cuerpos Sin Vida Fueron Localizados con Signos de Violencia en Comunidad de Barrón Salamanca Guanajuato. Foto: Manuel González

La mañana del pasado miércoles 19 de noviembre se realizó el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un camino que conduce a la comunidad de Barrón en Salamanca, Guanajuato

Campesinos encuentran cuerpos abandonados en sus sembradíos 

Fueron campesinos quienes señalaron que cuando se disponían a comenzar a trabajar se encontraron con los cuerpos tirados

De inmediato los agricultores llamaron a las autoridades al número de emergencia 911, para denunciar el hallazgo y brindarles la zona exacta. 

Minutos después, elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar.   

                                                                                                                                                                  

Los cuerpos presentaban signos de violencia e impactos de bala

Policías estatales y municipales acordonaron y aseguraron el área para que se pudieran llevar a cabo las investigaciones pertinentes. 

Los cuerpos presentaban signos de violencia e impactos de disparos por arma de fuego.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de las indagatorias para abrir una carpeta de investigación

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantaron y trasladaron los cuerpos a las instalaciones en Guanajuato, Capital para practicarles la autopsia de ley.

 

