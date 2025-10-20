Cuerpo Calcinado es Encontrado Cerca de las Vías del Tren en Celaya, Guanajuato
Una persona sin vida y calcinada fue encontrada en calles de la Ampliación Emiliano Zapata en Celaya, Guanajuato, hasta el momento no se conoce la identidad ni sexo de la víctima.
La mañana del domingo 19 de octubre habitantes de la colonia Ampliación Emiliano Zapata en Celaya, Guanajuato encontraron a una persona sin vida y totalmente quemada.
El hallazgo se realizó en la calle Genaro Amezcua esquina con la calle Francisco Márquez junto a un triciclo, cerca de las vías del tren.
Habitantes encontraron el cuerpo calcinado de una persona
Vecinos de la zona alertaron a las autoridades de la Central de Emergencias 911 sobre un incendio en el lugar señalado. Al llegar los elementos de las distintas corporaciones se percataron de que había una persona quemada y un triciclo a un costado.
Se desconoce la identidad y sexo de la víctima
Después de que apagaron las llamas los elementos de bomberos, fueron los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes iniciaron las investigaciones.
Debido al grado de calcinación fue imposible su identificación y determinar el sexo de la persona por lo que se esperarán los resultados de los análisis periciales.
Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones en Guanajuato, Capital.
Información de Jorge Villalobos
JIPV