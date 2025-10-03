Asesinan a 4 Hombres en Cuauhtémoc, Chihuahua; Uno era Elemento de la Guardia Nacional

El pasado miércoles 1 de octubre de 2025 se registró un hecho violento en la colonia Revolución Mexicana, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde cuatro personas perdieron la vida, una de ellas un elemento activo de la Guardia Nacional.

Según los reportes de las autoridades, las víctimas se encontraban en el exterior de un taller mecánico de la colonia en mención, cuando fueron sorprendidas por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra ellos, dejándolos sin vida en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como:

Javier C. L. , de 33 años, soldador, originario de Tatatila, Veracruz .

Alexis Ubaldo P. R. , de 23 años, velador en un rancho, originario de Cuauhtémoc, Chihuahua .

Gerardo C. L. , de 20 años, soldador, originario de Perote, Veracruz .

Martín F. C., de 23 años, elemento activo de la Guardia Nacional, originario de Las Minas, Veracruz.

Las autoridades informaron que los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares para que pudieran realizarles los servicios correspondientes.

Continúan las Investigaciones por Parte de la Fiscalía

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que la Unidad de Delitos contra la Vida lleva a cabo las indagatorias para el esclarecimiento del ataque, así como la identificación y captura de los responsables.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer más información sobre las investigaciones; se espera que una vez que haya avances, estos sean comunicados.

