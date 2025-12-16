Asesinan a Hombre a Balazos Dentro de su Casa en la Colonia Altavista de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su domicilio en la colonia Altavista, en Ciudad Juárez, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y autoridades ministeriales.

El homicidio se registró en una vivienda ubicada sobre el boulevard Bernardo Norzagaray, en el cruce con la calle Telurio, donde vecinos reportaron al número de emergencias detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que al interior del inmueble se encontraba un hombre sin signos vitales, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La víctima era un hombre de aproximadamente 29 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre posibles personas detenidas en relación con este hecho violento.

La zona fue acordonada por agentes policiacos para permitir el trabajo de los peritos y evitar la alteración de la escena del crimen.

Aseguraron al menos cinco casquillos percutidos en el lugar de los hechos

Como parte de las primeras diligencias, personal especializado realizó el procesamiento del lugar, donde se aseguraron al menos cinco casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron embalados como evidencia para integrarlos a la carpeta de investigación.

Agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el levantamiento de indicios balísticos y recabaron testimonios de vecinos del sector, con el objetivo de establecer la mecánica del crimen y dar con los responsables.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho violento ocurrido en Ciudad Juárez.

