Asesinan a Hombre en Ciudad Juárez; Tenía un Impacto de Bala en la Cabeza

Un hombre fue asesinado en el cruce de las calles Atrás Quedó la Huella y Juan Manuel “Dinamita” Márquez, en la colonia José Sulaimán, al suroriente de Ciudad Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza.

Vecinos del sector informaron haber escuchado alrededor de ocho detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Autoridades investigan el crimen

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras indagatorias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y el proceso de identificación.

El cuerpo de la víctima, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades, quedó tendido sobre la terracería del sector. La descripción preliminar indica que vestía pantalón de color rojo y una playera negra.

