Atacan a Balazos a un Hombre en Ciudad Juárez; Estaba en Casa de su Novia

Un hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba en el exterior del domicilio de su novia, en el fraccionamiento Parajes de Oriente, en Ciudad Juárez, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

La víctima fue identificada como José Iván R. G., quien señaló que la agresión ocurrió en el cruce de las calles Desierto Victoria y Custodia de la República, hasta donde se movilizaron corporaciones policiacas tras el reporte al número de emergencias.

Te podría interesar: Accidente en la Carretera Panamericana de Ciudad Juárez Deja Un Muerto y Dos Lesionados

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil en el que viajaba el lesionado quedó en el sitio del ataque y presentaba al menos siete impactos producidos por proyectil de arma de fuego.

No se han registrado detenidos tras el ataque armado

Testigos indicaron a las autoridades que los presuntos responsables viajaban a bordo de un vehículo compacto color gris, desde el cual habrían disparado en repetidas ocasiones contra la víctima antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos de distintas corporaciones policiacas implementaron operativos de búsqueda en el sector, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas relacionadas con este hecho violento.

Registran 14 Homicidios Durante el Fin de Semana en el Estado de Chihuahua

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a José Iván R. G. y posteriormente fue trasladado a un hospital del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial su estado de salud.

Historias recomendadas: