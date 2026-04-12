Ataque Armado Deja Dos Hombres Lesionados en Ciudad Juárez

La tarde de este 12 de abril se reportó al número de emergencia 911 un ataque armado contra dos hombres, frente a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Bolaños Cacho y Municipio Libre de la colonia Melchor Ocampo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, las dos víctimas se encontraban a bordo de un vehículo deportivo color azul, con el motor encendido, cuando fueron atacadas a balazos por sujetos armados.

Autoridades Resguardaron la Zona

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área, mientras que personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado recababa las evidencias necesarias para la investigación.

En el sitio se dio a conocer que uno de los lesionados fue trasladado a recibir atención médica a bordo de un vehículo particular por sus familiares, mientras que el otro permaneció en el lugar, donde recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja.

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Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como el motivo del ataque. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones correspondientes, se den a conocer más detalles, así como el paradero de los responsables de este ataque armado.

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