Camioneta Derriba Postes y se Impacta Contra Escuela en Ciudad Juárez

Una aparatoso choque se registró la mañana de este domingo 24 de mayo en el sector oriente de Ciudad Juárez, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y terminara impactándose contra diversos objetos, incluida la barda de una escuela.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:25 de la mañana en el cruce de Camino Escudero y Camino Viejo a San José, de acuerdo con información de la Coordinación General de Seguridad Vial.

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Las autoridades señalaron que el vehículo involucrado fue una camioneta de color café, cuyo conductor circulaba de norte a sur sobre Camino Escudero.

Según el reporte oficial, al pasar por una pendiente el conductor perdió el control total de la unidad, lo que provocó que se proyectara contra varios objetos ubicados a un costado de la vialidad.

Camioneta causó daños a postes y a una escuela en Ciudad Juárez

Tras salirse del camino, la camioneta derribó un poste de telefono, un poste de la Comisión Federal de Electricidad y una lámpara del alumbrado público. Además, causó daños en barrotes, malla y la barda frontal de la Escuela San Ángel, así como en dos árboles tipo pino y otro vehículo que se encontraba en el lugar.

Pese a lo aparatoso del accidente, autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Elementos de Seguridad Vial acudieron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras en la zona afectada.

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