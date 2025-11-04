Campesinos Anuncian Toma Simbólica de Aduana de Ciudad Juárez

Productores agrícolas de Chihuahua, anunciaron que este miércoles 5 de noviembre llevarán a cabo la toma simbólica de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez. Esta acción forma parte de una jornada nacional de protestas que se replicará en distintas fronteras del país.

La acción busca presionar a las autoridades federales para que ofrezcan soluciones a las problemáticas que, aseguran, amenazan la subsistencia de los agricultores locales.

Protestas denuncian cortes de luz y pagos a destiempo

El movimiento tiene como objetivo principal visibilizar la crisis económica que atraviesa el sector agropecuario. Los campesinos alzarán la voz para denunciar problemas específicos que impactan directamente su operatividad y rentabilidad, como:

Cortes de energía a los pozos agrícolas.

a los pozos agrícolas. Pago a destiempo a los productores de leche.

a los productores de leche. Comercialización injusta de los productos agropecuarios.

Campesinos y Agricultores se Manifiestan en Varios Estados de México

Será en las instalaciones de la Aduana, uno de los puntos económicos más vitales de la frontera, donde los productores concentrarán su protesta y harán un llamado a la población para que se sensibilice ante la situación del campo.

