Condusef Exhorta a Evitar Compras Innecesarias Durante el Buen Fin en Chihuahua

Empezó el Buen Fin, uno de los fines de semana más esperados del año tanto por los comercios como por los consumidores. Sin embargo, las autoridades financieras recomiendan gastar con inteligencia y no dejarse llevar por las ofertas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), muchas personas caen en promociones falsas o compras impulsivas que terminan afectando su economía familiar. Por ello, exhortan a llevar a cabo un análisis de lo que realmente se necesita antes de comprar.

Primeramente, quiero decirles que hagan un análisis, vean realmente su necesidad, porque a veces compramos porque es el Buen Fin, hay muchas ofertas y realmente no lo necesitamos. Ahí es donde nos estamos excediendo. Yo, por ejemplo, necesito un refrigerador, entonces primero voy y comparo, y posteriormente, cuando llega el Buen Fin, verifico si realmente hay una rebaja o no en ese precio.

Comerciantes Esperan un Repunte en Ventas

Por otro lado, los comerciantes confían en que el Buen Fin represente una oportunidad para recuperar ventas y cerrar el año con buenos resultados en la actividad comercial. Algunos ciudadanos también compartieron su manera de prepararse para aprovechar las promociones sin afectar su economía.

Pues yo me administro separando tanto para guardar como para gastar, y voy acumulando con tiempo para los regalos de Navidad y todo eso. No me gusta quedarme sin dinero.

Así que, si planea aprovechar las ofertas del Buen Fin, recuerde: compare, planee y gaste de manera responsable, porque ahorrar también es una forma de ganar.

Historias recomendadas: