Confirman que Restos Encontrados en Hermosillo Pertenecen a Marco Antonio Sauceda

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, presidido por Milagros Valenzuela Flores, hija de Cecilia Patricia Flores Armenta, confirmó a través de sus redes sociales que los restos encontrados en un predio de la costa de Hermosillo pertenecen a su hermano Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino.

“Los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad”, señalaron.

Agradecen Apoyo Durante la Búsqueda

Milagros expresó su más sincero agradecimiento a todas las familias que caminaron junto a ella y su familia en la búsqueda de su hermano, quien finalmente fue localizado, cerrando así un ciclo para la familia.

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