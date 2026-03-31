Confirman que Restos Encontrados en Hermosillo Pertenecen a Marco Antonio Sauceda
N+
Luego de años de búsqueda, la familia de Marco Antonio Sauceda confirmó que los restos localizados en la Costa de Hermosillo corresponden a él, tras desaparecer en 2019.
COMPARTE:
El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, presidido por Milagros Valenzuela Flores, hija de Cecilia Patricia Flores Armenta, confirmó a través de sus redes sociales que los restos encontrados en un predio de la costa de Hermosillo pertenecen a su hermano Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino.
“Los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad”, señalaron.
Agradecen Apoyo Durante la Búsqueda
Milagros expresó su más sincero agradecimiento a todas las familias que caminaron junto a ella y su familia en la búsqueda de su hermano, quien finalmente fue localizado, cerrando así un ciclo para la familia.
Información en desarrollo