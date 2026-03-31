Inicio Chihuahua Confirman que Restos Encontrados en Hermosillo Pertenecen a Marco Antonio Sauceda

Confirman que Restos Encontrados en Hermosillo Pertenecen a Marco Antonio Sauceda

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Luego de años de búsqueda, la familia de Marco Antonio Sauceda confirmó que los restos localizados en la Costa de Hermosillo corresponden a él, tras desaparecer en 2019.

Identificación mediante pruebas de ADN

Identificación mediante pruebas de ADN | Foto: Jóvenes Buscadores de Sonora

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El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, presidido por Milagros Valenzuela Flores, hija de Cecilia Patricia Flores Armenta, confirmó a través de sus redes sociales que los restos encontrados en un predio de la costa de Hermosillo pertenecen a su hermano Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino.

“Los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad”, señalaron.

Agradecen Apoyo Durante la Búsqueda

Milagros expresó su más sincero agradecimiento a todas las familias que caminaron junto a ella y su familia en la búsqueda de su hermano, quien finalmente fue localizado, cerrando así un ciclo para la familia.

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