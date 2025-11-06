Continúa Búsqueda de Mujer Desaparecida en Ciudad Juárez; es Originaria de Oaxaca

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo de rastreo en busca de Sofía Hernández Blanco, una mujer de 46 años originaria de Oaxaca, quien fue vista por última vez el 25 de octubre en la colonia Periodista, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El despliegue fue encabezado por personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y Protección Civil Municipal.

Operativo en el sector de Conejos Médanos

El rastreo comenzó en el pozo número 26 del acueducto Conejos Médanos, a unos cuatro kilómetros de la carretera a Casas Grandes, en el tramo Juárez–Janos, aproximadamente a la altura del kilómetro 40.

Más de 20 elementos participaron en la búsqueda utilizando cuatrimotos y drones para recorrer una amplia zona desértica. Durante las labores, el personal de Servicios Periciales aseguró varios artículos de interés para la investigación, aunque no se revelaron detalles sobre su naturaleza.

Tras dos horas de operativo, los equipos concluyeron el rastreo sin localizar a Sofía Hernández Blanco. Sin embargo, las autoridades informaron que las investigaciones continúan y que no se descarta realizar nuevas búsquedas en ese sector y en otras áreas de Ciudad Juárez.

