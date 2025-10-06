Despiden en Chihuahua a Víctor Cruz Russek, Esposo de la Gobernadora Maru Campos

La mañana de este 6 de octubre de 2025 se llevaron a cabo los servicios funerarios del empresario chihuahuense Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Los servicios se realizaron en Mausoleos Luz Eterna, en la capital del estado, donde se dieron cita decenas de personalidades del ámbito político, social y empresarial para dar el último adiós al reconocido empresario, quien en vida destacó en el área automotriz y en el sector ganadero.

La gobernadora arribó alrededor de las 10:45 de la mañana, en medio de un amplio despliegue de seguridad en los alrededores de la funeraria. También acudieron funcionarios públicos, legisladores y exgobernadores, al evento que se desarrolló de manera privada y exclusiva para familiares y amistades cercanas.

¿De Qué Falleció Víctor Cruz Russek, Esposo de Maru Campos?

A través de un comunicado emitido el 5 de octubre de 2025, el Gobierno del Estado de Chihuahua dio a conocer el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, de 75 años de edad.

El empresario padecía cáncer de pleura, una forma poco común de esta enfermedad que se origina en la membrana delgada que recubre los pulmones. Desde hacía varios días permanecía hospitalizado en un hospital de la capital del estado.

A través de redes sociales, la gobernadora Maru Campos compartió un emotivo mensaje para despedir a su esposo, a quien describió como un hombre excepcional y perseverante.

Despido con tristeza a mi amado Víctor, pero me quedo con una infinita gratitud en mi corazón. Agradezco estos años junto a un hombre excepcional, perseverante e inteligente, que nunca tuvo miedo de perseguir sus sueños; pero sobre todo, que siempre mantuvo la sencillez, la generosidad, la lealtad y la sonrisa franca que habita en los corazones nobles.

¿Quién Fue Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek fue contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y un destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, reconocido por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

A lo largo de su trayectoria, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo de Chihuahua.

