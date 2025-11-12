Detienen a Cuarto Implicado en Secuestro y Homicidio de Hijo de Empresario en Cd. Juárez

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) presentó a un cuarto presunto involucrado en el secuestro y homicidio del hijo de un empresario juarense, caso ocurrido a inicios de noviembre en esta frontera.

El detenido fue identificado como Edgar Antonio C. C., de 34 años de edad, quien ya se encontraba interno en el Cereso número 3 por otro delito. Agentes de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado.

Otros tres detenidos ya fueron vinculados a proceso

De acuerdo con la Fiscalía, tres personas más habían sido detenidas previamente por su presunta participación en el crimen:

Bryan Eduardo G. R., de 19 años

Sergio Jonathan S. C., de 33 años

César Eduardo O. M., de 26 años

Durante la continuación de la audiencia inicial, los tres fueron vinculados a proceso, se les ratificó la prisión preventiva como medida cautelar y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

La víctima fue localizada sin vida el 1 de noviembre

Las investigaciones señalan que la víctima, Jesús Gerardo G. P., fue localizado sin vida el pasado 1 de noviembre en el cruce de las calles Ejido López Mateos y Ejido Cuauhtémoc, en la colonia El Papalote.

La audiencia de formulación de imputación para Edgar Antonio C. C. está programada para realizarse este 13 de noviembre, así lo informó la Fiscalía.

