Detienen a Cuatro Implicados en Robo a Tienda de Conveniencia en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a cuatro personas por su presunta participación en el delito de robo a una casa comercial. Además, serán investigados por su posible implicación en robos cometidos contra varias tiendas de conveniencia.

Los hechos ocurrieron luego de que al número de emergencias 911 se reportara la activación de una alarma de seguridad en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Aguirre Laredo y avenida Plutarco Elías Calles, en la colonia Jardines de San José.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron una ventana rota, señales de saqueo en el área de cajas y productos faltantes. Testigos señalaron que los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo color gris, modelo 2020.

Autoridades Localizaron la Mercancía Robada

Tras un operativo de búsqueda, los policías municipales ubicaron un vehículo con las características descritas por los testigos en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y calle Sahuaro, en la colonia Del Real. Durante la inspección encontraron toda la mercancía hurtada.

Asimismo, se dio a conocer que las características físicas de los detenidos coinciden con las captadas en las cámaras de seguridad de otras negociaciones afectadas. Los detenidos fueron identificados como Alejandro B. C., de 29 años; José Isaac C. C., de 33; Santiago G. M., de 28; y Francisca F. P., de 29.

