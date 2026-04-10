Detienen a Cuatro Tras Operativo en Cd. Juárez; Localizan Toma Clandestina y Personas atadas

Tras un operativo que se extendió por aproximadamente 12 horas, autoridades lograron la detención de cuatro personas en la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez, por su presunta participación en diversos delitos.

Entre los ilícitos que se investigan se encuentran violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, privación ilegal de la libertad y delitos relacionados con hidrocarburos.

La intervención se registró durante recorridos de vigilancia en el cruce de las calles Tehuacán y Torreón, donde agentes municipales detectaron una camioneta sospechosa, lo que los llevó a ingresar a un inmueble para realizar una inspección.

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En el lugar fue detenido un joven de 22 años identificado como Juan Antonio "N", quien se encontraba en posesión de un arma de fuego tipo fusil calibre 9 milímetros, abastecida con varios cartuchos.

Localizan toma clandestina y personas atadas

En el mismo domicilio, autoridades detuvieron a una mujer de 25 años, identificada como Hannia "N", quien manipulaba una manguera de la que presuntamente se extraía diésel del subsuelo.

Además, en el interior del inmueble fueron localizados dos hombres atados con un cable, quienes señalaron estar presuntamente relacionados con la extracción ilegal de hidrocarburos; fueron identificados como José Jesús "N", de 26 años, y Luis Enrique "N", de 54 años.

Tras el aseguramiento, los detenidos, así como el arma y los indicios localizados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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