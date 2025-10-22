Detienen a Dos Menores de Edad Tras Homicidio de un Hombre en Ciudad Juárez

Dos jóvenes de 14 y 17 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, señalados como los presuntos responsables del homicidio de un hombre, ocurrido la tarde del pasado martes en la colonia Tierra y Libertad de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima había acudido a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Genaro Vázquez y Toribio Ortega, donde presuntamente realizaría trabajos de mecánica. Sin embargo, los dos hermanos supuestamente comenzaron a golpearlo con tubos y objetos contundentes, provocándole la muerte.

Posteriormente, los menores dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Detienen también a la madre de los jóvenes

Cuando agentes preventivos arribaron al lugar, se percataron de que la vestimenta de ambos presentaba rastros de sangre, por lo que procedieron con su detención inmediata. En el sitio también fue arrestada su madre, Ana María A. A., de 40 años, quien habría intentado impedir el arresto de sus hijos.

El Agente del Ministerio Público cuenta con un plazo de 48 horas para poner a los dos adolescentes a disposición de un tribunal especializado en menores en conflicto con la ley, donde se les imputará el delito de homicidio.

