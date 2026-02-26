Detienen a Hombre por Presuntamente Asesinar a su Padre en Ciudad Juárez

Un hombre fue detenido como presunto responsable de haber privado de la vida a su padre en la colonia Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad tras un reporte al número de emergencias sobre una persona sin vida en el patio frontal de una vivienda.

El llamado se registró en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Rafael Muñoz. De acuerdo con los primeros informes, una mujer manifestó que un vecino le avisó que su ex pareja se encontraba envuelto en una cobija y sin signos vitales en el exterior del domicilio.

Posteriormente se precisó que los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Francisco Javier Clavijero y avenida Ejército Nacional, en el sector mencionado. Elementos de la Policía Municipal que arribaron al lugar observaron que el ahora detenido presuntamente arrastraba una cobija, en cuyo interior se encontraba el cuerpo de la víctima.

Presunto responsable fue detenido en el lugar

Las autoridades informaron que el presunto responsable fue identificado como Juan Manuel "N", quien es hijo del fallecido, identificado con las iniciales J. M. P. M., de 66 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor habría perdido la vida a consecuencia de los golpes recibidos. Asimismo, se dio a conocer que el detenido presuntamente se encontraba bajo los influjos de una sustancia ilícita al momento de su aseguramiento.

La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas precisas del deceso.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones.

