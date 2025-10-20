Detienen a Seis Personas con Arsenal y Vehículo Robado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a cuatro hombres y dos mujeres en posesión de un arsenal a bordo de una camioneta con reporte de robo, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

De acuerdo con el informe oficial, durante el operativo se aseguraron siete armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de un chaleco táctico, nueve cargadores y mil 960 cartuchos útiles.

Entre los detenidos se identificó a Jorge G. R., alias “El Lobo”, de 38 años; Sergio Alberto O. C., alias “El Pollo”, de 22 años, y Ana F. T., de 23 años, además de tres menores de edad que los acompañaban al momento de su captura.

La camioneta tenía reporte de robo

Los agentes estatales también aseguraron una camioneta tipo pick up, modelo 2014, la cual contaba con reporte de robo desde el 30 de septiembre de 2025.

Tanto los detenidos como las armas, cartuchos y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su relación con otros hechos delictivos en la región.

