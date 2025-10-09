Dictan Prisión Preventiva a Docente Acusado de Hostigamiento a Alumnas en Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia obtuvo la vinculación a proceso en contra de Óscar A. L., por su presunta responsabilidad en el delito de hostigamiento sexual cometido en perjuicio de cinco adolescentes en una escuela de Chihuahua.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales acreditó la probable responsabilidad del imputado, quien se desempeñaba como docente en un plantel educativo ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Chihuahua–Aldama.

Los hechos ocurrieron en diferentes fechas entre enero y abril de 2023, así como en abril de 2024. Tras analizar los elementos presentados, la jueza de control determinó iniciar un proceso penal en su contra.

Jueza Dicta Prisión Preventiva Como Medida Cautelar

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva como medida cautelar, luego de que la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la representación social.

Cabe señalar que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes vigentes, Óscar A. L. se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.

