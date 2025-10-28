Emite Protección Civil de Ciudad Juárez Recomendaciones para un Halloween Seguro

Ante la próxima celebración de Halloween, la Dirección de Protección Civil de Ciudad Juárez emitió una serie de recomendaciones esenciales con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los juarenses, especialmente de los menores que participan en la tradicional recolección de dulces.

Entre las sugerencias más importantes se encuentra caminar siempre por las banquetas, salir en grupos y acompañar en todo momento a los menores de edad durante el recorrido por las calles. También se aconseja llevar una linterna de mano para mejorar la visibilidad y mantener precaución con los vehículos en circulación.

Protección Civil Emite recomendaciones para Halloween

Las sugerencias de la dependencia buscan prevenir incidentes, principalmente viales y de seguridad personal. Entre los principales llamados a la ciudadanía se encuentran:

Caminar siempre por las banquetas y evitar transitar sobre el arroyo vehicular.

Salir en grupos y asegurar que los menores de edad estén acompañados por adultos en todo momento.

Portar una linterna de mano para mejorar la visibilidad al caminar y alertar a los conductores.

Mantenerse atentos a la circulación de vehículos en las calles.

Protección Civil también hizo énfasis en las medidas relacionadas con los disfraces y los dulces. Se pide a los participantes evitar el uso de máscaras o aditamentos que puedan dificultar la visión o la respiración, previniendo así caídas o accidentes.

En cuanto a las golosinas recolectadas, se recomienda revisar que todos los dulces estén en su envoltura original sellada. La instrucción clara es descartar cualquier golosina que se encuentre abierta, que parezca manipulada o que sea considerada sospechosa.

Vigilan autoridades el desarrollo de la celebración

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunció que mantendrá recorridos de vigilancia en distintas zonas de Ciudad Juárez para prevenir incidentes y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier situación sospechosa o de emergencia al 911, así como a mantener una actitud preventiva y responsable durante esta celebración tradicional.

