Empleados de COESPRIS No Enfrentarán Cargos Penales por Crematorio Plenitud en Cd. Juárez

El Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, informó que los funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Chihuahua, así como empleados municipales, no enfrentarán sanciones penales por el hallazgo de los 386 cuerpos localizados en el crematorio Plenitud. Únicamente podrían recibir faltas administrativas relacionadas con el caso.

De acuerdo con las auditorías internas que se han realizado, no se ha encontrado responsabilidad penal, quizá administrativa, puntualizó.

El fiscal señaló que la atención se centra en el dueño y el empleado del crematorio, quienes son considerados responsables de cometer el delito.

Nosotros estamos enfocados en quienes cometieron el delito, que fue la inhumación clandestina; no se respetaron los cuerpos ni se realizó la incineración correspondiente, agregó.

Asimismo, mencionó que la mayoría de las familias que han interpuesto denuncia, 73 en total, únicamente buscan recuperar su dinero y no prolongar juicios que podrían extenderse por meses.

Avances en la Identificación y Entrega de Cuerpos

Hasta el momento, de los 386 cuerpos, 105 ya han sido identificados y 89 entregados a sus familiares, quienes decidirán cómo disponer de ellos conforme lo consideren adecuado.

La fiscalía indicó que algunas identificaciones se lograron gracias a que los familiares proporcionaron datos e imágenes a través de la página web habilitada para este fin.

Historias recomendadas: