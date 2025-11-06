Encuentran a Hombre Sin Vida en Construcción Abandonada de Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado dentro de una construcción abandonada en la colonia Partido Romero, en hechos que movilizaron a las corporaciones de seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo ocurrió en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Constitución, donde agentes preventivos acordonaron la zona tras confirmar la presencia del cuerpo.

Te podría interesar: Realizan Operativo en Ciudad Juárez por Presunto Túnel en el Bordo del Río Bravo

El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples golpes, principalmente en la cabeza, por lo que se presume que fue víctima de una agresión violenta.

¿Por qué la Juventud de Chihuahua Entra a las Filas del Crimen Organizado?

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, que determinará la causa exacta del fallecimiento y ayudará a avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento, la autoridad no ha revelado la identidad del hombre ni hay información sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Historias recomendadas: