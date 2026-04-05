Encuentran Cuerpos en Distintos Puntos de Ciudad Juárez; Investigan Hechos

La mañana de este domingo 5 de abril fue localizado un hombre sin vida sobre la carretera Juárez–El Porvenir, en el poblado de San Agustín, a la entrada de un rancho.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija, por lo que hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Ejército Mexicano, quienes aseguraron la escena.

Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que el Servicio Médico Forense efectuó el traslado del cuerpo para practicarle la necropsia de ley.

Localizan Otro Cuerpo en el Poblado de San Isidro

Posteriormente, fue localizado el cuerpo de otra persona en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Francisco Villa, en el poblado de San Isidro. Al lugar también acudieron diversas corporaciones de seguridad para resguardar la escena, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual determinará la causa real de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información relacionada con estos hechos; se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se den a conocer más detalles.

Localizan Otro Cuerpo en el Poblado de San Isidro | Foto: N+

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