Entrega COBACH Últimos Certificados Digitales a Egresados de Chihuahua

La coordinación del COBACH en la Zona Norte informó que este pasado lunes 6 de octubre concluyó la validación de los últimos 800 certificados digitales, los cuales fueron liberados a lo largo del día. Con ello, se completará la entrega de más de 10 mil 600 documentos correspondientes a egresados del ciclo escolar reciente.

Laura Robledo, coordinadora del COBACH Zona Norte, explicó que el retraso en la emisión se debió a ajustes administrativos y técnicos a nivel nacional en el sistema de certificación digital de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este proceso es distinto, ya que actualmente el Colegio de Bachilleres ofrece a nuestros estudiantes el certificado de manera digital

Buscan No Afectar el Ingreso a Educación Superior de Estudiantes

Asimismo, se informó que se han tomado medidas para no afectar el ingreso de los egresados a instituciones de educación superior, ya que se han girado oficios a diversas universidades para solicitar una prórroga para los estudiantes afectados por este retraso.

Les confirmamos que el proceso quedará totalmente regularizado en el transcurso de este día. También hemos enviado oficios en días pasados a las universidades del estado y algunas nacionales para solicitar una prórroga a nuestros estudiantes en la entrega de este documento, ya que estamos presentando una problemática, añadió la coordinadora.

