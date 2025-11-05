Escuela Primaria en Ciudad Juárez Sufre Tres Robos en Menos de Una Semana

En menos de una semana, la escuela primaria Sierra Vista, ubicada en la colonia del mismo nombre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido víctima de tres robos consecutivos, según informaron autoridades del plantel educativo.

El director del plantel, Alonso Orozco, explicó que personas ajenas han ingresado a las instalaciones durante la noche para sustraer material didáctico y herramientas necesarias para las clases diarias.

Personas ajenas a la escuela nos dejaron sin material didáctico, sin cosas que necesitábamos diariamente; es lo que nos tocó vivir esta semana.

Los robos quedaron grabados en video

El directivo agregó que las cámaras de seguridad instaladas en la escuela lograron captar a los responsables, y los videos ya fueron entregados a las autoridades correspondientes.

Así es, hay videos, ya fueron entregados a la autoridad correspondiente; es lo que nos toca, que realicen su trabajo.

Padres de familia piden apoyo y vigilancia

Por su parte, padres de familia lamentaron que los constantes robos afecten los esfuerzos de la comunidad educativa por mejorar las condiciones del plantel. Por otra parte Andrea Ramírez, madre de familia, expresó su frustración al que lo que se recaudó en cooperación voluntaria fue tomado por alguien más.

Es el esfuerzo que damos todos los papás con la cooperación voluntaria, y ver que nuestro trabajo se va en manos de alguien que no tiene beneficio, es frustrante...

Hasta el momento, la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte no ha emitido postura respecto a los hechos ni se ha informado sobre medidas de seguridad adicionales para evitar nuevos robos en el plantel.

