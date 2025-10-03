Fiscal General da Avances Sobre Caso del Crematorio 'Plenitud' en Ciudad Juárez

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui, habló sobre los avances que se tienen hasta el momento en el caso del crematorio 'Plenitud' en Ciudad Juárez, compartiendo algunas cifras: hasta ahora, se ha logrado la identificación del 25% de los cuerpos, mientras que el 20% ya ha sido entregado a sus familiares. El funcionario insistió en que las identificaciones restantes deben completarse al 100%, ya que, señaló, no existe margen de error para la autoridad responsable.

Informó que se han entregado alrededor de 80 cuerpos y se han identificado al menos 100, aunque en algunos casos los cuerpos ya están identificados, pero no se logra contactar a los familiares, debido a que algunos residían temporalmente en Ciudad Juárez.

Tenemos también el asunto de que hay cuerpos identificados, pero que no localizamos a los familiares, muy probablemente porque muchos de ellos tenían una residencia temporal en Ciudad Juárez y abandonaron el estado por cualquier motivo, explicó Jáuregui.

Responsables del Crematorio Plenitud en Prisión Preventiva

En cuanto a los presuntos responsables del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, el fiscal indicó que actualmente se encuentran en prisión preventiva, a la espera de que se inicie el juicio.

Básicamente son esos responsables, están en estos momentos en prisión preventiva y estamos en espera de que se cite la audiencia intermedia para comenzar el juicio, agregó.

