Hallan a Dos Hombres Sin Vida en Distintos Puntos de la Ciudad de Chihuahua

La mañana de este lunes 6 de octubre se registraron dos hechos violentos en diferentes puntos de la ciudad de Chihuahua, lo que generó una importante movilización policiaca.

El primer hecho ocurrió en un camino de terracería, a la altura del kilómetro 23 de la carretera Chihuahua–Juárez, en la zona del Ejido Sacramento, donde elementos de diversas corporaciones localizaron el cuerpo de un hombre sin vida de aproximadamente 35 años de edad. La víctima se encontraba atada de los pies con una cuerda y presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, aparentemente provocadas con un machete.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el levantamiento de evidencias. El Servicio Médico Forense se encargó del traslado del cuerpo al complejo estatal, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte y lograr su identificación.

Localizan Cuerpo Dentro de una Vivienda en la Colonia Granjas

Horas más tarde, un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Lerdo de Tejada, entre Nogales y Fresno, en la colonia Granjas, al norte de la ciudad.

Al lugar arribaron diversas corporaciones policiacas para iniciar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del deceso; sin embargo, vecinos del sector mencionaron haber escuchado disparos en el domicilio.

