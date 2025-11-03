Hallan a Hombre Calcinado en Terreno Baldío de la Independencia Uno, en Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado calcinado dentro de un terreno baldío en la colonia Independencia Uno, al surponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar un bulto con forma de cuerpo en el cruce de las calles Presa del Bosque y Presa Calcital.

La víctima contaba con múltiples quemaduras en gran parte del cuerpo

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que se trataba de un hombre con múltiples quemaduras en gran parte del cuerpo.

La zona fue acordonada mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos forenses realizaban las primeras diligencias.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará su identidad y las causas precisas de la muerte. Hasta el momento, no se ha informado si en el sitio se localizaron indicios que ayuden a establecer la mecánica de los hechos o el móvil del crimen.

