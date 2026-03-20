Hallan a Hombre Sin Vida Afuera de su Domicilio en Ciudad Juárez

La noche del pasado jueves 19 de marzo se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre asesinado en el cruce de la Av. Universidad Tecnológica y la calle Condominio del Valle IV, en la colonia Hacienda de las Torres Universidad, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencia 911 haber escuchado disparos de arma de fuego y, posteriormente, observar a su vecino tirado afuera de su vivienda.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo de la víctima, por lo que en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, procedieron a resguardar el área.

Identifican a la Víctima en el Lugar

La víctima ha sido identificada como Agapito L. C., de 56 años de edad, quien presentaba impactos de arma de fuego en la cara. Al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes.

Finalmente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con mayor precisión las causas de su muerte.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre los responsables de este hecho violento. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda dar con su paradero.

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