Hallan a Hombre Sin Vida en Terreno Baldío de Chihuahua; Cuerpo Tenía Impactos de Bala

La mañana de este jueves 13 de noviembre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un lote baldío ubicado sobre la calle Vientos Polares, en la colonia Vientos de Sacramento, al norte de la ciudad de Chihuahua, cerca de las vías del ferrocarril y del kilómetro 30 de la carretera a Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se localizaron varios casquillos percutidos, presuntamente de un arma corta calibre .40 milímetros.

Te podría interesar: Listos Operativos de Seguridad por el Buen Fin en Chihuahua; Durarán Hasta Diciembre

El cuerpo presentaba impactos de bala

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y tenis negros. Al momento del arribo de las autoridades, varios perros del sector devoraban parte del rostro del occiso, por lo que fue necesario acordonar el área para preservar la escena.

Asesinan a Balazos a un Hombre en la Colonia Universidad de Ciudad Juárez

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer la identidad del hombre y las circunstancias del homicidio.

Historias recomendadas: