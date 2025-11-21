Hasta 20 Mil Pesos Cuesta Ingresar Artículos Prohibidos al Cereso No. 3 de Ciudad Juárez

Un exinterno del Centro de Reinserción Social Número 3, ubicado en Ciudad Juárez, informó que existen dos formas de ingresar artículos prohibidos por el reglamento del penal y que en ambas se requiere realizar pagos a los policías penitenciarios.

El exconvicto, quien pidió mantener su identidad bajo anonimato por razones de seguridad, explicó que los cobros varían dependiendo del artículo que buscan ingresar y pueden alcanzar hasta los 20 mil pesos.

Pues depende, si quieres un teléfono sencillo, te cobran 13 mil pesos; si ya quieres uno con todos los poderes, te cobran alrededor de 20 mil pesos, es decir, un teléfono con cámara, con internet, que tenga todo un smartphone, como dicen.

Uso de Celulares al Interior del Cereso

Además, detalló las distintas maneras que tienen que idear para el uso de los celulares; una de ellas es el pago para debilitar dispositivos que inhiben las señales de comunicación dentro del penal.

Funciona de dos maneras, vea, hay gente que es pesada y paga para que bajen la intensidad de los inhibidores, o buscas metro por metro, centímetro por centímetro, donde agarre señal tu teléfono.

Señaló que el pago por ingresar mercancía restringida no garantiza que los artículos no sean decomisados durante un operativo, incluso si acaban de pagar por ellos. Aseguró que tienen lugares específicos donde esconden los objetos prohibidos para evitar sanciones, ya que, si se los encuentran, son castigados y deben pagar nuevamente para meter mercancía.

No hay garantía de nada; si te toca, te toca, te lo van a quitar, tienes que volver a pagar otra vez lo mismo; si un celador te lo metió y te lo quita, ese mismo, pues tienes que pagar otra vez.

Finalmente, mencionó que quienes se encuentran en el penal constantemente buscan nuevas maneras de ingresar artículos prohibidos, ocultarlos y ubicar zonas donde los teléfonos tengan mejor señal.

Investigan a Toda la Custodia del CERESO 3 de Ciudad Juárez por Artículos Prohibidos

