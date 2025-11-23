Hombre Entra a Vivienda y Asesina a Mujer de 73 Años en Ciudad Juárez

Una mujer de 73 años fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 23 de noviembre en el interior de su vivienda ubicada en la calle Cerro de las Campanas en el fraccionamiento Rincones de San Marcos en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información proporcionada por la nieta de la víctima, en la vivienda se encontraban la mujer fallecida y su hermana, también adulta mayor, cuando un hombre ingresó al domicilio aparentemente para realizar una reparación. Momentos después, cuando la víctima se quedó sola con el hombre, se escuchó un ruido. Al bajar, la hermana encontró al sujeto, quien le dijo que la mujer se había caído y le pidió que lo acompañara a una farmacia. Ambos subieron al automóvil de la víctima, pero el hombre abandonó a la mujer en un centro comercial.

Se metió un sujeto a casa de mi abuela supuestamente para arreglar algo; la hermana de mi abuela vive con ella y mencionó que se escuchó un golpe muy fuerte y bajó las escaleras para ver qué había sido y el señor le dijo que se había golpeado, que se había caído, que si lo acompañaba a la farmacia. Se subieron al automóvil de mi abuela y obviamente nunca llegaron a la farmacia

Familiares Piden Ayuda Para Dar con el Responsable

Al arribar, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública observaron a la víctima sin vida en las escaleras de la vivienda, por lo que se inició la investigación correspondiente para dar con el paradero del presunto responsable, quien escapó en el vehículo de la mujer, modelo 2017.

Nada más les estoy pidiendo ayuda para ver si ven un automóvil; es un Volkswagen Vento 2017, las placas empiezan con DTJ-465, es nacional. Por si ven el carro o algo, que lo reporten para poder dar con él.

