Hombre Muere Atropellado en Ciudad Juárez; Conductor Huyó del Lugar

Un hombre murió luego de ser atropellado en el cruce de la calle Miguel Ahumada y la avenida de los Insurgentes, en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue impactada por una camioneta de color azul cuyo conductor escapó inmediatamente después del hecho.

Al llegar al lugar, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La Coordinación General de Seguridad Vial acordonó la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recabar información que permita identificar al responsable.

Testigos señalan que la víctima era un vendedor de flores

Personas que se encontraban en el sector relataron que el peatón solía vender flores y manualidades en el crucero, y mencionaron que tenía apenas tres o cuatro días trabajando en ese punto para ofrecer sus productos.

Agentes viales continúan con la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad cercanas, con el fin de localizar al conductor que se dio a la fuga. Las autoridades mantienen abierta la investigación y piden a la ciudadanía aportar información que pueda ayudar a esclarecer este hecho.

