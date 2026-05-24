Incendio Consume Vivienda en la Colonia El Papalote de Ciudad Juárez

Una vivienda quedó reducida a cenizas luego de registrarse un incendio durante la mañana de este domingo 24 de mayo en la colonia El Papalote, en Ciudad Juárez.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Primera y Agustín Melgar, donde vecinos reportaron una intensa columna de humo y fuego que rápidamente consumió gran parte del inmueble.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría sido provocado por un cortocircuito; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen oficialmente las causas del siniestro.

Afortunadamente, al momento en que comenzaron las llamas no había personas dentro de la vivienda, por lo que no se registraron lesionados.

Vecinos ayudaron a sofocar el incendio en Ciudad Juárez

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos municipales acudieron al lugar para atender la situación y coordinar las labores de apoyo.

Además, vecinos del sector colaboraron utilizando dos pipas de agua para ayudar a controlar y sofocar el fuego mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Pese al esfuerzo realizado, la vivienda terminó reducida prácticamente a cenizas y las pérdidas fueron únicamente materiales. Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar el origen exacto del incendio registrado en la colonia El Papalote.

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