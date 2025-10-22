Incendio en Casa de Praderas de Oriente Moviliza a Bomberos en Ciudad Juárez

Un aparente cortocircuito provocó un incendio en una vivienda del fraccionamiento Praderas de Oriente, en Ciudad Juárez, lo que generó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Praderas de San Isidro y Descubrimiento, hasta donde acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron de inmediato las labores para sofocar las llamas.

Sin embargo, las tareas se complicaron debido a la gran cantidad de basura acumulada en el interior del domicilio, lo que favoreció la propagación del fuego y aumentó el riesgo para los elementos que participaron en el operativo.

Investigan las causas del incendio

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio pudo haberse originado por un corto circuito, ya que el domicilio se encontraba conectado de manera irregular al sistema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El personal del Cuerpo de Bomberos continúa con las investigaciones para determinar la causa exacta del siniestro, mientras que las autoridades exhortaron a la población a revisar sus instalaciones eléctricas y evitar conexiones no autorizadas que representen un riesgo para la seguridad.

