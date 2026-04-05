Informan Resultados de Operativo por Presunto Ataque a Familia LeBarón en Chihuahua

Luego del presunto ataque armado en contra de integrantes de la familia LeBarón, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó, mediante un comunicado, que el pasado 3 de abril realizaron un operativo de seguridad en el municipio de Gómez Farías, tras el reporte de la presencia de civiles armados en la zona de Alamillo. Indicaron que se desplegaron unidades terrestres y un helicóptero para realizar recorridos de vigilancia.

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Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, informó que se entrevistaron con vecinos del sector, así como con la familia afectada; sin embargo, no encontraron rastro de los presuntos hombres armados.

“Ellos pusieron la denuncia en Fiscalía y se hizo un operativo terrestre; mandamos el helicóptero y prácticamente está sin novedad. Nos entrevistamos con vecinos y con la misma familia, y no encontramos nada”, explicó.

Finalmente, señaló que la Fiscalía dará seguimiento al caso y que estarán atentos en caso de que se requiera apoyo adicional. No obstante, puntualizó que no se encontraron indicios tras la revisión de las cámaras de videovigilancia.

¿Qué Ocurrió tras el Presunto Ataque Contra la Familia LeBarón?

Julián LeBarón denunció ante las autoridades un presunto ataque por parte de un grupo de 12 hombres armados en la casa de su hermano, en la comunidad de Alamillo, Chihuahua, donde no se reportaron personas lesionadas.

A través de sus redes sociales, informó que los atacantes actuaron con total impunidad, ya que lograron ingresar a la comunidad, realizar el ataque y retirarse sin ser detenidos.

“Pasaron como tres veces dos camionetas; siempre van con pistoleros; llegaron y como que entraron un poco a la propiedad y después se fueron, luego regresaron y entraron hasta la puerta de la casa”, señaló Julián LeBarón.

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