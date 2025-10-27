Investigan Incendio que Consumió Dos Vehículos en la Colonia 3 de Mayo en Chihuahua

Una movilización de cuerpos de seguridad y bomberos se registró la mañana de este lunes 27 de octubre de 2025, en calles del sur de Chihuahua capital, luego de que se reportara un incendio que consumió dos vehículos estacionados frente a una vivienda.

El siniestro ocurrió en la calle Felipe Ángeles, entre la calle 25 y el periférico Francisco R. Almada, en la colonia 3 de Mayo, donde las llamas envolvieron un auto compacto y una camioneta que estaban estacionados uno frente al otro.

No hubo personas lesionadas, pero sí daños totales

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para controlar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas cercanas u otros automóviles. Aunque no se reportaron personas lesionadas, ambos vehículos terminaron con daños totales.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para recabar pruebas e iniciar las investigaciones, ya que las primeras indagatorias apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado.

