Juárez Bus: Modifican Recorrido de Rutas Alimentadoras en Ciudad Juárez; ¿Cómo Quedarán?

La Subsecretaría de Transporte dio a conocer la modificación en el recorrido de las rutas alimentadoras del sistema Juárez Bus en el sector de Riberas del Bravo, al oriente de Ciudad Juárez, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio y facilitar el acceso al transporte público para los habitantes de esta zona.

De acuerdo con la información oficial, la extensión del trayecto permitirá que las unidades atraviesen puntos considerados clave dentro del sector, como un centro comunitario y una escuela primaria, además de su recorrido habitual. Con ello, se busca beneficiar a estudiantes, trabajadores y familias que dependen del sistema de transporte para sus actividades diarias.

Como parte de los cambios, las rutas alimentadoras circularán por vialidades como Puerto Dunkerque, Ribera Monteclaro, Ribera de Lerma y Ribera del Bravo, lo que representa una ampliación significativa en el servicio que se ofrece en esta área de la ciudad.

Las autoridades señalaron que estas adecuaciones responden a la necesidad de mejorar la conectividad en zonas habitacionales con alta demanda, así como de fortalecer el acceso al sistema Juárez Bus, considerado uno de los principales medios de movilidad para miles de usuarios en Ciudad Juárez.

Ajustan horarios y número de unidades en el sector

La Subsecretaría de Transporte informó además que los horarios de operación de las rutas alimentadoras iniciarán a partir de las 4:20 de la mañana, mientras que la última unidad realizará su recorrido a las 10:00 de la noche, con el fin de cubrir los traslados de usuarios en distintos turnos laborales y escolares.

En cuanto a la capacidad operativa, se detalló que actualmente se cuenta con ocho unidades asignadas para el sector de Riberas del Bravo. A estas se suman cuatro unidades adicionales que prestan servicio en la ruta conocida como Pablo Gómez, la cual conecta el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez con el kilómetro 20.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar en cuenta los nuevos recorridos y horarios para planificar sus traslados, y recordaron que estas modificaciones forman parte de los ajustes permanentes que se realizan para optimizar el funcionamiento del transporte público en la ciudad.

