Listos Operativos de Seguridad por el Buen Fin en Chihuahua; Durarán Hasta Diciembre

Con el fin de garantizar la seguridad durante la temporada decembrina, autoridades municipales, estatales y federales implementaron un despliegue especial en la ciudad de Chihuahua, buscando que la ciudadanía realice sus compras con tranquilidad.

A partir de este fin de semana, se incrementará de manera considerable la actividad comercial debido a la entrega de aguinaldos y ahorros, especialmente en los principales centros y plazas comerciales de la capital.

Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal, informó que alrededor de 350 policías preventivos se desplegarán en los corredores principales y centros comerciales.

La función de ellos será inhibir la comisión de delitos y faltas administrativas, por ello incrementamos la presencia de la Policía Municipal patrullando de manera estratégica a bordo de sus unidades, señaló el funcionario.

Implementan Operativos en Todo el Estado de Chihuahua

El operativo de seguridad se extenderá desde el jueves 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre, cubriendo los 67 municipios del estado, teniendo 11 ciudades como prioritarias. En este despliegue participan el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, corporaciones municipales y estatales, bomberos y Protección Civil.

Ricardo Realivázquez, subsecretario de Despliegue Policial de la SSPE, detalló que el plan contempla 500 elementos distribuidos en todo el estado, de los cuales 200 estarán en Ciudad Juárez, 150 en Chihuahua capital, 50 en Cuauhtémoc, 50 en Parral y el resto en municipios prioritarios.

