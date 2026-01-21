Localizan Cuerpo con Signos de Violencia en Terreno Baldío en Chihuahua

El reporte del hallazgo del cuerpo de un hombre generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en un predio ubicado cerca del Camino al Fresno, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el aviso a través del sistema de emergencias 911. Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del lugar para realizar las diligencias ministeriales, así como el levantamiento de indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Según datos preliminares proporcionados por la autoridad investigadora, el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia. Además, se estimó que podría llevar varios días en el sitio, ya que se encontraba en estado de descomposición y con quemaduras que habrían sido provocadas por la exposición prolongada al sol.

El hallazgo se realizó en un terreno despoblado, lo que dificultó que el cuerpo fuera localizado de manera inmediata, motivo por el cual las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el tiempo aproximado de fallecimiento y las posibles causas de la muerte.

Durante las labores de inspección, se informó sobre la localización de una cachucha presuntamente relacionada con el grupo Centinela, lo que abrió la posibilidad de que la víctima pudiera tratarse de un cadete de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. No obstante, esta versión no ha sido confirmada ni descartada por las autoridades.

La Fiscalía precisó que, hasta el momento, no se cuenta con la identificación oficial del cuerpo, por lo que se realizarán los estudios forenses correspondientes para determinar su identidad, así como para establecer si existe alguna relación con corporaciones de seguridad.

Asimismo, se indicó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, manteniendo reserva de información para no entorpecer el proceso.

