Localizan Cuerpo Envuelto en una Lona en la Colonia El Sauzal de Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado envuelto en una lona azul dentro de un terreno baldío ubicado en las calles Presidentes Ejidales y Juan Escutia, en la colonia El Sauzal, al surponiente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector que caminaban por la zona detectaron un bulto sospechoso y alertaron de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Se desconoce la identidad de la víctima

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas de su muerte, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las indagatorias.

