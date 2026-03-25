Localizan Sin Vida a una Mujer en una Casa Abandonada de Chihuahua

Una mujer de entre 25 y 30 años de edad fue localizada sin vida en el cruce de las calles Jesús Rojas y El Alamillo, en la colonia Inti Peredo, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el informe policial, el hecho fue reportado al número de emergencias 911 como una persona inconsciente, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja.

Al arribar al lugar, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Se informó que se trata de una mujer perteneciente a la etnia rarámuri, quien hasta el momento permanece sin identificar.

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La mujer vestía ropa oscura, consistente en pantalón y camisa de botones.

Hallazgo ocurrió en vivienda abandonada

Agentes de investigación realizaron entrevistas con vecinos y procedieron al procesamiento de la escena, la cual corresponde a una vivienda abandonada que actualmente se encuentra en venta.

Habitantes del sector señalaron que el inmueble ha sido vandalizado, ya que le fueron retiradas puertas y ventanas, por lo que es utilizado frecuentemente por personas en situación de adicciones para resguardarse y consumir sustancias.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte e identificar a la víctima.

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