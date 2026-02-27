Motociclista Pierde la Vida Tras Chocar con Camioneta en Chihuahua

La mañana de este viernes 27 de febrero se registró un aparatoso accidente vial entre una camioneta de modelo reciente y una motocicleta, el cual dejó sin vida a una persona sobre la avenida Quinta Real y Paseos del Pinto, en la colonia Paseos del Camino Real, al suroriente de la ciudad de Chihuahua.

Según los primeros informes brindados por la autoridad, una motocicleta tipo "chopper" en color azul circulaba en sentido sur a norte sobre la avenida mencionada, mientras que a su costado lo hacía una camioneta de modelo reciente en color gris.

Se indicó que el conductor de la camioneta intentó dar vuelta, atravesándose frente a la motocicleta, lo que provocó el impacto y proyectó la unidad de dos ruedas hacia el otro lado del camellón central.

Paramédicos Confirmaron el Fallecimiento del Motociclista

Testigos de los hechos llamaron de inmediato al número de emergencias 911, hasta donde arribó una ambulancia de la Cruz Roja para intentar brindar los primeros auxilios; sin embargo, el hombre, de aproximadamente 50 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que quedó tendido junto a la motocicleta.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas para asegurar la zona e iniciar con las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce información sobre el otro conductor y se espera que, una vez que concluyan las indagatorias, las autoridades brinden más detalles.

