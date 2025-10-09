Muere Bebé Rarámuri de 11 Meses por Sarampión en Chihuahua

La Secretaría de Salud del Estado confirmó la muerte de una bebé de 11 meses perteneciente a la etnia rarámuri, originaria del municipio de Balleza, Chihuahua, a causa del sarampión. De acuerdo con el reporte oficial, la menor no había sido vacunada contra la enfermedad y falleció el pasado 23 de septiembre en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Podría Interesarte: Dictan Prisión Preventiva a Docente Acusado de Hostigamiento a Alumnas en Chihuahua

Con este caso, suman 21 muertes por sarampión en Chihuahua, todas correspondientes a personas que no contaban con la vacuna. Actualmente, 10 personas permanecen hospitalizadas. De los 4,364 casos confirmados, 4,331 pacientes se han recuperado; el resto corresponden a casos activos o fallecimientos.

Disminuyen los Casos de Sarampión en el Estado de Chihuahua

Sin embargo, en las últimas semanas, se ha registrado una disminución de casos de sarampión en el estado, aseguró el secretario de Salud, Gilberto Baeza.

Destacó que la respuesta de la sociedad chihuahuense a las campañas de vacunación ha sido muy positiva. Aunque aún persisten algunos brotes, estos son pequeños y la estadística ha bajado considerablemente. Se espera que durante las próximas semanas se logre erradicar por completo la presencia del sarampión en la entidad.

Ya tenemos algunas semanas con una baja consistente. Los casos se presentan principalmente en campos agrícolas, en la zona de Camargo, Jiménez, Delicias y algunos campos en los municipios de Chihuahua, Buenaventura y Ascensión, pero ya son muy pocos y están más dispersos.

Finalmente, reiteraron el llamado a la población para acudir a los centros de salud y completar el esquema de vacunación, recordando que el biológico es gratuito y constituye la medida más eficaz para prevenir la enfermedad.

Detectan Casos de Tuberculosis en la Zona Serrana de Chihuahua

Historias recomendadas: