Mujer Denuncia Presunto Abuso Policial en Chihuahua; Interponen Quejas Ante CEDH y FEM

Una mujer identificada como Guadalupe Kushle Torres acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para interponer una queja en contra de elementos de la Policía Municipal de Chihuahua, a quienes acusa de presunta detención arbitraria, agresión física y abuso sexual.

De acuerdo con su testimonio, ella, su hija de 12 años y una persona con discapacidad, identificada como Gerardo López Carrera, fueron detenidos el pasado 18 de octubre en la colonia Villa, luego de que intentara evitar que los agentes supuestamente quitaran dinero a su acompañante.

Señala abusos y trato indigno durante la detención

Guadalupe denunció que, al ser ingresados a las instalaciones de Seguridad Pública, una juez calificadora ordenó colocar a su hija en una celda donde se encontraba un hombre desnudo, lo que calificó como una situación humillante y de riesgo para la menor.

Desde el momento en que mi hija, una servidora y el compañero ingresamos a Seguridad Pública, la juez calificadora dio la orden de ingresar a una niña en una celda donde había un hombre desnudo que tenía la ropa interior en la parte de arriba.

Además, afirmó que supuestamente dos agentes la agredieron físicamente y que tocaron a su hija de manera inapropiada cuando la menor intentó grabar los hechos.

El abogado Marcelo Valenzuela, quien representa a la familia, señaló que estos actos, encuadran en otro tipo de delitos, pues los tocamientos fueron realizados de forma burlona y retadora, lamentando que los oficiales usaron su posición para violentar en lugar de proteger.

Interponen queja ante la CEDH y FEM

La CEDH confirmó la recepción de la queja por abuso de autoridad, mientras que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) ya abrió una carpeta de investigación por abuso sexual.

A nivel municipal, el Órgano Interno de Control será el encargado de investigar a los policías señalados para determinar responsabilidades.

