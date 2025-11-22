Pago de Pensión Mujeres Bienestar Será Adelantado en Chihuahua

Un total de 305 mil 573 beneficiarios reciben actualmente la Pensión para el Bienestar en Ciudad Juárez, informó Mayra Chávez, delegada estatal del programa, quien dio a conocer el calendario de pagos para el resto de noviembre, mismo que abarca del viernes 21 al jueves 27, conforme a la letra inicial del primer apellido.

Asimismo, se anunció que el pago de Pensión Mujeres Bienestar será adelantado, ya que originalmente estaba programado para enero, pero se entregará durante noviembre a las mujeres registradas en el proceso más reciente.

Chávez explicó que el registro realizado en octubre incluyó a mujeres de 60, 61 y 62 años, sumándose al bloque previamente integrado por las de 63 y 64 años, lo que permitirá que el apoyo llegue inmediatamente.

Este gran bloque recibirá su pago en este mes.

La delegada también reconoció que existen áreas de oportunidad en el sistema público de salud, especialmente en los hospitales de Ciudad Juárez, razón por la cual se han comenzado a implementar programas como Casa por Casa, que busca atender preventivamente a las familias.

Hasta la fecha, se han realizado 43 mil 378 consultas preventivas, en las que personal médico y de enfermería visita los hogares, levanta historiales clínicos y genera diagnósticos preliminares para identificar enfermedades.

En estas visitas va el enfermero, el médico o la médica y se obtiene la información necesaria para generar un diagnóstico.

En caso de detectarse alguna enfermedad, los pacientes son canalizados al IMSS o ISSSTE, incluso si no cuentan con afiliación, explicó Magda Rocha, representante del programa.

Buscan contratar personal para el programa Casa por Casa

La Delegación informó que se está contratando personal médico y de enfermería para fortalecer el programa Casa por Casa.

Los requisitos incluyen:

Licenciatura en Medicina o Enfermería

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de estudios

Formato de contratación

